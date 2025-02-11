TÜİK ticaret ve perakende satış hacmi verilerini açıkladı: Yıllık bazda artış!

Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Aralık 2024'te yıllık bazda perakende satış hacmi artış gösterdi.

TÜİK ticaret ve perakende satış hacmi verilerini açıkladı: Yıllık bazda artış!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi.


Etiketler: #tüik #Aralık #Ticaret satış hacmi #perakende

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