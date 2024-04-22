Yurt dışı üretici enflasyonu belli oldu

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) martta yıllık yüzde 67,25 aylık yüzde 4,70 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:22
Yurt dışı üretici enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre; YD-ÜFE 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,14 artış gösterdi.

YD-ÜFE ile ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt dışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimleri ölçülüyor.

SANAYİNİN İKİ SEKTÖRÜNÜN DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 67,20 artış, imalatta yüzde 67,25 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,46 artış, imalatta yüzde 4,69 artış olarak gerçekleşti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA DEĞİŞİMLER

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 58,67 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 72,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,70 artış, enerjide yüzde 69,88 artış, sermaye mallarında yüzde 76,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 5,03 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,64 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,76 artış, enerjide yüzde 3,55 artış, sermaye mallarında yüzde 4,72 artış olarak gerçekleşti.



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