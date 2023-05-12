TÜİK açıkladı: Perakende satışlar martta arttı

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 10:21
TÜİK açıkladı: Perakende satışlar martta arttı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mart’a ilişkin Perakende Satış Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,8 arttı.

CİRO AYLIK YÜZDE 8.6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 28,7 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,5 arttı.


tüik parakende mart

İlgili Haberler

TÜİK: 58 milyon kişi 12 bin kilometrekare alanda yaşıyor

TÜİK: 58 milyon kişi 12 bin kilometrekare alanda yaşıyor
TÜİK açıkladı: Toplanan süt miktarı arttı, beyaz et üretimi düştü

TÜİK açıkladı: Toplanan süt miktarı arttı, beyaz et üretimi düştü
TÜİK işsizlik oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Mart ayı işsizlik oranı ne?

TÜİK işsizlik oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Mart ayı işsizlik oranı ne?

En Çok Okunan Haberler