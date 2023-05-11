TÜİK açıkladı: Toplanan süt miktarı arttı, beyaz et üretimi düştü

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:37

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat'a ilişkin Süt ve Süt ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2; Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

TEREYAĞI ÜRETİMİ AZALDI

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 arttı. Ayran üretimi ve tereyağı üretiminde ise düşüş kaydedildi. Ayran üretimi yüzde 2,9, tereyağı üretimi yüzde 28,2 azaldı.

Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 25,5 azaldı.

BEYAZ ET ÜRETİMİ DE AZALDI

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 1,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5 ve hindi eti üretimi yüzde 7,3 azaldı.

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 2,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,1 ve hindi eti üretimi yüzde 9,2 azaldı.

Bir önceki ay 176 bin 236 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 13,5 artarak 199 bin 950 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 613 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mart ayında yüzde 7 artarak 1 milyar 726 milyon 837 bin adet oldu.