Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:15

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulamasının, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de yapılamadığı belirtildi. Peki, TÜİK işsizlik oranı açıklandı mı? TÜİK 2023 Mart ayı işsizlik oranı ne? Türkiye'de kaç kişi işsiz?

TÜİK 2023 MART AYI İŞSİZLİK ORANI NE?



Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1, kadınlarda yüzde 13,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı, mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. İşgücü mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9, kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

TÜİK MART AYI İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, martta aylık bazda 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 53,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı martta bir önceki aya göre 0,7 puanlık artışla yüzde 20,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi martta bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı martta bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 21,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin edildi.