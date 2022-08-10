TÜİK verileri ortaya koydu: İnşaat maliyeti rekor seviyede, konut fiyatları düşmeyecek!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:19

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Uzun süredir piyasada konut talebinin düşmesine paralel olarak fiyatların geri çekileceği hakimdi. Avrasyayatırım.com.tr'de yer alan habere göre; açıklanan son raporun inşaat maliyetinin artığını göstermesi konut fiyatlarının düşmeyeceğini gösterdi.

İnşaat maliyetleri Haziran ayında endeks tarihinin yeni rekorunu kırdı. İşte TÜİK'in inşaat maliyet endeksi raporunda dikkat çeken veriler şöyle;

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3.47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.87 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4.16, işçilik endeksi yüzde 0.72 arttı. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 130.59, işçilik endeksi yüzde 45.67 artış gösterdi.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2.58, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 101.79 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.08, işçilik endeksi yüzde 0.68 arttı.

Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.22, işçilik endeksi yüzde 45.38 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6.31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124.27 yükseldi. Mayıs ayına kıyasla malzeme endeksi yüzde 7.51, işçilik endeksi yüzde 0.86 arttı. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 151.73, işçilik endeksinde yüzde 46.77 artış gerçekleşti.