TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 12:05

Güncelleme: 10.03.2025 - 12:05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.