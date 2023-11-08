Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!
Son dakika haberi...Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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