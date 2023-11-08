Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!

Son dakika haberi...Başakşehir'deki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:42
Son dakika... Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Aykosan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İstanbul'un 6 ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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