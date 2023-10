Sanayiciler Cumhuriyet konserinde buluştu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 17:35

Güncelleme: 31.10.2023 - 17:35

Ostim Sanayici ve İş insanları Derneği ile Başkent Kültür ve Sanatı Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet’le 100 Yıl” konseri düzenledi. Konserin açılışında konuşan OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Cumhuriyet’in, Isparta’nın bir köyünde doğan çobanı da Robert Koleji’nden mezun olanı da başbakanlık makamına getiren sistemin adı olduğunu, soyun değil yurttaşlığın esas olduğunu söyledi. Kadınlara hak ettiği değeri veren, Sümerbank, Etibank, demir yolları gibi kuruluşlarla üreten bir ekonomi kuran, tam bağımsızlığı esas alan Cumhuriyet’in, savaşlarda yanmış yıkılmış bir coğrafya üzerinde yeni bir ülke kurduğunu ifade eden Ekinci, “Cumhuriyet bir mucizedir. Bu mucizeye her zaman sahip çıkacağız” dedi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet cumhuriyeti değil halk cumhuriyeti olduğunu, hanedanlar tarafından idare edilen cumhuriyetlerin de dünyada bulunduğunu ifade etti. Yaşar, “Atatürk’ü ve cumhuriyeti sevmeyenler her zaman olmuştur. Ancak okuyan, yazan, vicdanıyla düşünen insanlar Cumhuriyeti yaşayacak ve yaşatacak, Atatürk’e de her zaman Fatiha okuyacaktır” diye konuştu.

'Düşüncelerim değişti'

Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın ise 70 yıldan fazla Cumhuriyet’e şahitlik yaptığını, olanı biteni takip ettiğini söyledi. 1970’li yıllarda aynı ülkenin insanlarının birbirini kırdığını, ülkenin üzerinde oynanan oyunları çok sonra fark ettiklerini belirten Aydın, “Ben belli bir düşünceden geliyorum, eskiyi tamamen savunmuyorum, büyük kısmını terk ettim, çünkü karşılığının olmadığını gördüm. Bizi bağlayan ortak değerlerimiz, coğrafyamız var, tarihimiz var. Buna sahip çıkalım. Osmanlı ilim, bilim ve aklı terk ettiği için battı. Atatürk sayesinde yeni bir ülkeyi ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da konuşmasında “Bir insan olarak Atatürk”ü anlattı. Konuşmaların ardından Gülşen Sucu İnal’ın hazırladığı sinevizyon eşliğinde türkülerle Türkiye turu yapıldı ve konser hep birlikte söylenen 10. Yıl Marşı ile sona erdi.