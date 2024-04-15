TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik rakamları belli oldu

TÜİK rakamlarına göre, Türkiye'de işsizlik oranı, şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:05
TÜİK açıkladı: Şubat ayı işsizlik rakamları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.


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