TÜİK açıkladı: Süt ve süt ürünleri üretiminde dikkat çeken düşüş
Ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşıldı. Açıklanan verilerde belirgin süt ve süt ürünleri üretiminde belirgin düşüşler görüldü. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre süt ve süt ürünleri üretimindeki düşüş dikkat çekti.
Toplanan inek sütü miktarı, ocakta yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 tona indi. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, bu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 azalarak 132 bin 726 ton oldu.
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 9,7 azalarak 86 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde inek peyniri miktarı da yıllık bazda 11,5 gerileyerek 54 bin 242 tona düştü.
Ayran üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artarak, 54 bin 191 tona, tereyağı üretimi ise yüzde 55,7 artışla 9 bin 260 tona çıktı. Bir önceki ay 799 bin 398 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 4,7 artarak 836 bin 959 ton oldu.
Aralık 2021'de 126 bin 633 ton olan içme sütü üretimi de ocak ayında yüzde 4,8 artışla 132 bin 726 ton olarak gerçekleşti.
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