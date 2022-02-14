TÜİK: içme sütü, yoğurt, kaymak ve inek peyniri üretimi azaldı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemine dair süt ve süt ürünleri üretim rakamlarını paylaştı. Buna göre; ticari süt işletmelerince aralık ayında 799 bin 398 ton inek sütü toplandı.

TÜİK’in verileri şöyle:

Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, yüzde 10,2 azalarak 126 bin 633 ton oldu. Ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi, yüzde 5,6 azalarak 1 milyon 523 bin 175 ton oldu.

ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YOĞURT ÜRETİMİ AZALDI

Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, yüzde 2,4 azalarak 87 bin 718 ton, ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 1 milyon 125 bin 958 ton oldu.

PEYNİR ÜRETİMİ AZALDI

Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yağsız süt tozu üretimi, yüzde 79,6, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 50,8, ayran üretimi yüzde 41,9, tereyağı üretimi yüzde 23,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5, kaymak üretimi yüzde 16,5, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 18 azaldı.

ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI ARTTI

Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,6 arttı. Ocak-aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İNEK PEYNİRİ ÜRETİMİ AZALDI

Ocak-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 23,9, ayran üretimi yüzde 22, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 15,9, tereyağı üretimi yüzde 7,9, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 1,3 artarken kaymak üretimi yüzde 0,8, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 azaldı.