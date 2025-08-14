TÜİK açıkladı: Tarımda fiyat hareketliliği sürüyor!

TÜİK verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Temmuz 2025’te bir önceki aya göre düşüş, bir önceki yıl ve aylık ortalamalara göre artış gösterdi. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 26,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,92 arttı.

SEKTÖRLERDE DEĞİŞİMLER

Sektörler bazında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış görüldü.

Ana gruplarda ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ile hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış gerçekleşti.

ALT GRUPLARDA EN YÜKSEK DEĞİŞİM

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 224,14 artış ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler olurken, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,64 azalış ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Bu veriler, tarım sektöründe üretici fiyatlarının yıllık bazda yükselişini sürdürdüğünü ve bazı ürün gruplarında dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koyuyor.