TÜİK açıkladı: Temmuz ayında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayında en çok kazandıran yatırım araçlarını açıkladı. Buna göre, aylık bazda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 8,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 8,40 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

AYLIK REEL GETİRİDE BIST 100 ÖNE ÇIKIYOR

Yİ-ÜFE bazında değerlendirildiğinde; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,68, brüt mevduat faizi yüzde 1,79, Euro yüzde 1,47 ve Amerikan Doları yüzde 0,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 0,47 oranında değer kaybetti. TÜFE ile hesaplandığında ise DİBS yüzde 3,34, mevduat faizi yüzde 1,46 ve Euro yüzde 1,15 oranlarında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 oranlarında kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DİBS ZİRVEDE

Üç aylık değerlendirmede, DİBS Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 6,12, TÜFE ile hesaplandığında yüzde 7,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,25 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren, TÜFE ile yüzde 0,43 oranında ise en az reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

ALTIN ALTINDA YILLIK REEL GETİRİ ZİRVEDE

Altı aylık değerlendirmede, külçe altın Yİ-ÜFE ile yüzde 21,98, TÜFE ile yüzde 22,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Bu dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile yüzde 8,92, TÜFE ile yüzde 8,26 oranlarında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN LİDER

Yıllık bazda ise en fazla getiri külçe altından geldi. Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 37,17, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 27,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile hesaplandığında; mevduat faizi (brüt) yüzde 15,46, Euro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 oranlarında reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 1,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 23,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile hesaplandığında ise mevduat faizi yüzde 7,39 oranında reel getiri sağladı; Euro yüzde 1,35, DİBS yüzde 4,88, Amerikan Doları yüzde 8,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 28,54 oranlarında kayıp yaşattı.