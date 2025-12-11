Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacim endeksi verileri yayımlandı!

TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacim endeksi verileri yayımlandı!

11.12.2025 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacim endeksi verileri yayımlandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre, toplam ticaret satış hacmi yıllık bazda artış gösterdi. Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi diğer sektörlere kıyasla daha belirgin bir yükseliş kaydetti. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere bakıldığında, toplam ticaret satış hacminde bir önceki aya göre gerileme yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre ticaret satış hacmi, takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış gösterdi.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımına yönelik satış hacmi yüzde 9,1 yükseldi. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 artarken, perakende ticaret satış hacminde yüzde 15'lik güçlü bir artış kaydedildi.

AYLIK VERİLERDE GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık verilere bakıldığında, ticaret satış hacmi ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 geriledi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ve onarımına yönelik satış hacmi yüzde 0,8 arttı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 düşerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,2 artış gösterdi.

İlgili Konular: #tüik #ticaret