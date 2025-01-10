TÜİK kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı

TÜİK geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2024'te aylık ve yıllık bazda artış gösterdi.

TÜİK kasım ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:54

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artış kaydetti. Böylelikle sanayi üretimi 5 ay aranın ardından pozitif değer aldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 0,8 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2024'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.


Etiketler: #tüik #Sanayi Üretim Endeksi #kasım

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