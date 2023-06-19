TÜİK açıkladı: Tüketici güveni haziranda geriledi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:07

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında 91,1 iken haziran ayında yüzde 6.5 oranında azalarak 85.1 oldu.

