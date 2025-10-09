TÜİK açıkladı: Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Kurumsal Sektör Hesapları" bültenini yayımladı. Buna göre, mali olmayan şirketler, Türkiye ekonomisinde yaratılan katma değerin yüzde 59,4'ünü sağlayarak en yüksek paya sahip oldu.

Toplam katma değerde bu şirketleri yüzde 23,9 ile hane halkı, yüzde 13 ile genel devlet ve yüzde 3,7 ile mali şirketler takip etti. 2024’te Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin lira seviyesine ulaştı.

TASARRUF ORANLARI VE BORÇ DURUMU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSMH’ye oranı geçen yıl yüzde 30,1 olarak hesaplandı. Bu oran, mali olmayan şirketler için yüzde 18,9, hane halkı için yüzde 6,9, mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 oldu. Hane halkı tasarruf oranı ise 2024 yılında yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Ekonominin net borç durumu incelendiğinde, toplam ekonomi 2024’te net borç alan pozisyonunda olup, 2023 yılına kıyasla bu oran düştü.