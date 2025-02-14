TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı aralıkta geriledi!

TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı, aylık yüzde 1 geriledi. Sanayi sektöründe çalışan sayısı yıllık yüzde 0,9, aylık yüzde 0,1 azaldı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı aralıkta geriledi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 244 bin 39 kişi iken, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı, kasım ayına göre ise yüzde 1,01 geriledi.

SANAYİDE ÇALIŞAN SAYISI DÜŞTÜ

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre aynı kaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.


Etiketler: #tüik #ücretli çalışan sayısı #Çalışan #sanayi

İlgili Haberler

TÜİK davasında tepki çeken karar: Emekli derneklerinin katılma talepleri reddedildi!

TÜİK davasında tepki çeken karar: Emekli derneklerinin katılma talepleri reddedildi!
TÜİK 2024 verileri açıklandı: Ege Bölgesi’nde nüfus azaldı

TÜİK 2024 verileri açıklandı: Ege Bölgesi’nde nüfus azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışlarında ocak ayında dikkat çeken artış!

TÜİK açıkladı: Konut satışlarında ocak ayında dikkat çeken artış!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler