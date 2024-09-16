TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.


Etiketler: #tüik #Hizmet sektörü #Ücret

İlgili Haberler

TÜİK: Toplam ciro temmuz ayında azaldı

TÜİK: Toplam ciro temmuz ayında azaldı
TÜİK: İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, ağustosa göre geriledi

TÜİK: İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık yüzde 46,35 arttı, ağustosa göre geriledi
TÜİK'e göre işsizlik temmuzda azaldı

TÜİK'e göre işsizlik temmuzda azaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler