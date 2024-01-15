TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda azaldı

Ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 200 bin 476 kişi azalarak 15 milyon 106 bin 556'ya geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:15
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda azaldı
Abone Ol google-news
Player Alanı

TÜİK Ücretli Çalışan İstatistikleri, KAsım 2023 verilerini yayımladı.

Buan göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle 15 milyon 106 bin 556 kişiye geriledi. Bir aydaki düşüş, 200 bin 476 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

 


ücretli çalışan sayısı tüik

İlgili Haberler

Ücretli çalışan sayısı arttı

Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısında artış

Ücretli çalışan sayısında artış
Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı

Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı

En Çok Okunan Haberler