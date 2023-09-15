Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı.

AA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:13
Son dakika... TÜİK açıkladı: Temmuzda ücretli çalışan sayısını açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuzda ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl temmuzda 14 milyon 531 bin 227 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 4,4 artışla 15 milyon 166 bin 88 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 14,7, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 1 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 artış kaydetti.


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