TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt verdi

Son günlerde sık sık istifa haberleriyle gündeme gelen TÜİK'e bu kez de 20 bölge müdürü atanmaısyla gündemde. Resmi Gazete'de yer alan haberde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince TÜİK Başkanlığında açık bulunan 20 ile bölge müdürü atandığı belirtilmişti. TÜİK bölge müdürlüklerine yeni atama yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:31
TÜİK, bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt verdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."


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