TÜİK: Çiğ süt üretimi azaldı

TÜİK verilerine göre, çiğ süt üretimi yüzde 0.4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:37
TÜİK: Çiğ süt üretimi azaldı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)a, 2023 yılına ilişkin Çiğ Süt Üretim İstatistikleri’ni yayınladı.

Buna göre, 2022 yılında 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023 yılında yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

Çiğ süt üretiminin 2023 yılında yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.


tüik haberleri çiğ süt haberleri Çiğ süt desteği haberleri

İlgili Haberler

TÜİK'e göre, 2023'te kırmızı et üretimi arttı

TÜİK'e göre, 2023'te kırmızı et üretimi arttı
TÜİK'ten çarpıcı istatistik: 15 yaşından küçük 147 çocuk doğum yaptı

TÜİK'ten çarpıcı istatistik: 15 yaşından küçük 147 çocuk doğum yaptı
TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı

TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kıdem tazminatı için yeni formül

Kıdem tazminatı için yeni formül
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den MEB'in taslağına tepki: 'Bu müfredatı reddediyoruz'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'

Erdoğan'dan MYK toplantısında 'trol' talimatı: 'Arkasında kimlerin olduğu...'
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
20 gündür haber alınamıyordu... Cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı

20 gündür haber alınamıyordu... Cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı