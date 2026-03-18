TÜİK dış ticaret endeksi verilerini açıkladı: İhracat miktarında sert düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi Ocak 2026’da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,0 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,0 artış kaydedildi. Yakıtlar grubunda ise yüzde 9,8’lik düşüş görüldü.

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 15,1 azaldı. Miktar bazında gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde yüzde 8,4, yakıtlarda yüzde 20,8 ve imalat sanayinde yüzde 14,6 düşüş gerçekleşti.

İTHALATTA FİYATLAR YÜKSELDİ, MİKTAR GERİLEDİ

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde yüzde 2,1 ve imalat sanayinde yüzde 9,3 artış yaşanırken, yakıtlar grubunda yüzde 16,9 düşüş kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise aynı ayda yüzde 5,8 azaldı. Alt gruplar incelendiğinde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 3,3 ve imalat sanayinde yüzde 3,5 düşüş görülürken, ham maddelerde yüzde 2,9 artış gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ ENDEKSLERDE GERİLEME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, 2026 Aralık ayında 146,4 seviyesindeyken 2026 Ocak ayında yüzde 5,0 azalarak 139,1’e geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, 2025 Ocak ayında 139,3 iken 2026 Ocak ayında yüzde 11,7 düşüşle 122,9 oldu.

İthalat tarafında da benzer bir seyir izlendi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi Aralık 2026’da 130,6 seviyesindeyken Ocak 2026’da yüzde 3,0 azalarak 126,7’ye indi. Takvim etkisinden arındırılmış seride ise endeks, 2025 Ocak’taki 122,0 seviyesinden 2026 Ocak’ta yüzde 2,9 düşüşle 118,5’e geriledi.

DIŞ TİCARET HADDİ YÜKSELDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı ile hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı Ocak ayında 89,6 seviyesindeyken 5,7 puan artarak 2026 yılı Ocak ayında 95,3 olarak gerçekleşti.