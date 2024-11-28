TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri raporunu yayımladı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:15

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:15

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılı Ekim ayında ihracat yüzde 3,1 artışla 23 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat değişmeyerek 29 milyar 409 milyon dolar seviyesinde kaldı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET

Ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TICARET

Ekim ayında enerji ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 7,2 artarak 22 milyar 55 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 yükselerek 22 milyar 682 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı 627 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 10,5 düşerek 5 milyar 909 milyon dolara indi. Ocak-ekim döneminde ise açık yüzde 30,1 azalarak 65 milyar 853 milyon dolar seviyesine geriledi.

ALMANYA VE ÇİN İLK SIRADA

Ekim ayında ihracatta Almanya 1 milyar 795 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İthalatta ise Çin, 4 milyar 242 milyon dolarla liderliğini korudu.

SEKTÖREL PAYLAR VE TEKNOLOJİ

Ekim ayında imalat sanayi ihracatın yüzde 93,3’ünü, yüksek teknoloji ürünleri ise yüzde 3,6’sını oluşturdu.