TÜİK Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı: İmalatta düşüş!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 30.12.2024 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Kasım ayında 97,1 olarak kaydedilen ekonomik güven endeksi, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 seviyesine ulaştı.

Verilere göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3'e yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 102,7'ye geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artışla 113,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113,0'a ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 artarak 89,4 değerini aldı.

Bu veriler, ekonomik güvenin genel olarak pozitif bir eğilim gösterdiğini ortaya koyarken, imalat sanayindeki düşüş dikkat çekti.