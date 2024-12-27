TÜİK'ten gelir eşitsizliği raporu: İstanbul birinci sırada!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,1'e gerilerken, en düşük yüzde 20'lik grubun payı yüzde 6,3'e yükseldi. Ücretli ve maaşlı çalışanların kazançlarının asgari ücret seviyesinde olduğu görüldü.

HANEHALKI GELİRLERİ VE GİNİ KATSAYISI

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 374 bin 899 TL olarak belirlendi. Gelir dağılımındaki eşitsizliği gösteren Gini katsayısı 0,413'e geriledi. Ancak, sosyal transferler hariç tutulduğunda bu oran 0,476'ya yükseldi.

FERT GELİRLERİNDE ARTIŞ ORANLARI

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri yüzde 108,3 artışla 187 bin 728 TL'ye ulaştı. En yüksek gelir, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarında görüldü.

GELİR KAYNAKLARININ DAĞILIMI

Toplam gelirden en büyük payı yüzde 48,8 ile maaş ve ücret gelirleri aldı. Müteşebbis gelirinin payı yüzde 20,8'e düşerken, sosyal transferlerin payı yüzde 17,8'e yükseldi.

SEKTÖREL GELİR ARTIŞLARI

En yüksek iş geliri artışı yüzde 115,4 ile inşaat sektöründe kaydedildi. Sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde de artış gözlendi.

EN DÜŞÜK GELİR VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2024 yılında 187 bin 728 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 257 bin 891 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 248 bin 285 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 225 bin 758 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 91 bin 818 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

EN FAZLA GELİR EŞİTSİZLİĞİ İSTANBUL'DA!

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 7,7 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi 4,9 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) ve TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) olurken bu bölgeyi 5,0 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgeleri izledi.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7,7 ile TR10 (İstanbul), 7,6 ile TR51 (Ankara) ve TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) oldu.

İSTİHDAM DİNAMİKLERİ

TÜİK'in analizine göre, 2023'te işsiz olan fertlerin yüzde 40,8’i 2024'te iş bulurken, çalışan fertlerin yüzde 90,6’sı çalışma hayatına devam etti.

Bu veriler, Türkiye'deki gelir dağılımında önemli farklılıkların sürdüğünü ve maaşların büyük ölçüde asgari ücret düzeyine yakın olduğunu ortaya koyuyor.