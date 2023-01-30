TÜİK: Ekonomiye güven ocakta arttı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:21

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:21

Ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98.1 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 1.3 oranında artarak 99.3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 oranında artarak 103.4 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93.2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında azalarak 118.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126.2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.