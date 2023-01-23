TÜİK açıkladı: Tüketici güveni yüzde 4.6 arttı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:10

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4.6 oranında arttı; Aralık ayında 75.6 olan endeks, ocak ayında 79.1 oldu.

Tüketici Güveni böylece Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.