TÜİK açıkladı: Tüketici güveni yüzde 4.6 arttı

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen TÜİK'e göre tüketici güven endeksi ocakta 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:10
TÜİK açıkladı: Tüketici güveni yüzde 4.6 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4.6 oranında arttı; Aralık ayında 75.6 olan endeks, ocak ayında 79.1 oldu.

Tüketici Güveni böylece Eylül 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


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