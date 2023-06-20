TÜİK: Yurt Dışı üretici enflasyonu mayısta geriledi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs’a ilişkin Yurt Dışı üretici enflasyonu verilerini açıkladı.



Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,27 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26,05, imalatta yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 30,05 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,88 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,35 artış, enerjide yüzde 14,87 azalış, sermaye malında yüzde 39,51 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 0,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,48, imalatta yüzde 0,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,39 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,73 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,29 artış, enerjide yüzde 9,07 azalış, sermaye malında yüzde 1,49 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 4 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 14,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar yüzde 50,57, içecekler yüzde 49,89, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 48,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,07, metal cevherleri yüzde 1,68, ana metaller yüzde 0,49 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,05, diğer mamul eşyalar yüzde 3,36, tütün ürünleri yüzde 3,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.