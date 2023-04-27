TÜİK'e göre ekonomiye güven nisanda arttı
TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı. Veri Ekim 2021'den beri en yüksek seviyesini alırken, Ocak 2022'den beri de 100'ün üzerinde kaydedildi.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Nisan’a ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında 98,8 iken, nisan ayında yüzde 3,5 oranında artarak 102,2 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
PERAKENDE VE İNŞAATTA AZALDI
Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.
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