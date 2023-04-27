TÜİK'ten dava açıklaması

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:57

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:57

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2022 Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisinden itibaren madde sepeti yayımlamayı bırakmasının ardından DİSK, dün yaptığı açıklamada TÜİK’e karşı dava açtığını ve davayı kazandığını belirtmişti.

“DAVADA TARAF DEĞİLİZ”



DİSK’in açıklamalarının ardından TÜİK’ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Kurumun, bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili başvuru yapıldığını ve başvurulara cevap verildiğini belirtilerek, “TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir” dedi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, bu konuda kuruma karşı açılan bir dava olmadığı da bildirildi.

Bilgi talebi ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜFE madde sepeti fiyatları ile ilgili Kuruma başvuru yapıldığı ve başvurulara cevap verildiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurumumuzdan alınan cevaplara istinaden Bilgi Edinme Kurulu’na itiraz edilmiş, Kurul tarafından 3 Ağustos 2022 tarih ve 2022/936 sayılı karar ile talep reddedilmiştir. Bilgi Edinme Kurulu’nun ret kararının İdare Mahkemesi'ne taşındığı, mahkeme tarafından da bilgi edinme talebinin ret işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup, Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir.”



