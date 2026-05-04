TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mayıs ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi. Buna göre mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,82 seviyesindeydi.