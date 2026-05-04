Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Paylaş

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

4.05.2026 10:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mayıs ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,18, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 olarak hesaplandı.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi. Buna göre mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,82 seviyesindeydi.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Böylece nisan ayı verileriyle birlikte mayıs ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde ... olarak uygulanacak.

İlgili Konular: #tüik #enflasyon #kira artışı #Mayıs #Kira Artış Oranı

İlgili Haberler

ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı Bağımsız araştırma grubu ENAG nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.
Altın piyasasında son durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Mayıs 2026 Pazartesi...
Altın piyasasında son durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Mayıs 2026 Pazartesi... 4 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 4 Mayıs 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı
TÜİK nisan ayı enflasyonunu açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.