TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10.00'da mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıklayacak.
Bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıklayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz ay nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, nisanda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.79 ile BIST 100 endeksinde oldu.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.04, dolar yüzde 6.55, külçe altın yüzde 6.75 ve Euro yüzde 8.22 yatırımcısına kaybettirdi.
YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİSİ DOLARDA İDİ
Nisan ayı yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 18,74, BIST 100 endeksi yüzde 21.39, Euro yüzde 26.43, mevduat faizi (brüt) yüzde 47.45 ve DİBS yüzde 49.95 yatırımcısını kayba uğrattı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 6.04 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.59 yatırımcısına kazanç sağlarken Euro yüzde 3.98, mevduat faizi (brüt) yüzde 31.42 ve DİBS yüzde 34.68 yatırımcısına kaybettirdi.
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