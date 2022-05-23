TÜİK; hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Açıklanan verilere göre güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,2 azaldı.
TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta nisan ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6.1, perakende ticaret sektöründe yüzde 1.7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2.2 düştü.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisanda 114,6 iken mayısta 121,7 değerini aldı.
Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5.8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6.3, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 6.2 arttı.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisanda 119,4 iken mayısta 121,4'e yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 6.7 artarken, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1.2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 1.2 geriledi.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ DÜŞTÜ
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 83.5 iken mayısta 81.6 oldu.
İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 4,7 azalırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 0,2 arttı.
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