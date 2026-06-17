TÜİK iki kritik veri yayımladı: İnşaat ve hizmet üretiminde büyüme sınırlı kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,1 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda değişim göstermedi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 2,7 yükseldi.

İNŞAAT ÜRETİMİNDE AYLIK ARTIŞ

Nisan ayında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi aylık yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,2 YÜKSELDİ

TÜİK tarafından açıklanan Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, hizmet üretimi Nisan 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı.

Alt sektörlerde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,0 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 yükseldi. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,9 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,8 geriledi.

Aynı dönemde mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 8,9 artarken, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,6 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE AYLIK DÜŞÜŞ

Hizmet üretim endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,2 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 geriledi. İdari ve destek hizmetlerinde de yüzde 1,1 düşüş kaydedildi.

Buna karşılık bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise yüzde 0,5 artış gösterdi.