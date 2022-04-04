TÜİK ile ENAG enflasyon verileri arasındaki büyük fark: 'Son 30 yılın en büyük krizi'
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), yayımladığı raporunda mart ayı enflasyon oranını yüzde 142,63 olarak açıkladı. TÜİK ise mart ayına ilişkin enflasyon oranını yüzde 61,14 olarak duyurdu. Aradaki farkın yüzde yüz olması dikkat çekti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon hesaplamasını Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden önce açıkladı. ENAG’a göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 11,93 artarken, yıllık bazda ise artış yüzde 142,63'e yükseldi. TÜİK’in enflasyon verileri ENAG’ın verilerinin çok altında kaldı.
TÜİK'İN 'HESAP YÖNTEMİ' FARKLI
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Ekonomist Oğuz Demir, "İki farklı hesaplama yöntemi yok, TÜİK'in hesaplama yönteminde farklılık var. TÜİK açıkladığı verilerde önceki aylara göre TÜFE ile ÜFE arasındaki farkı daha da açtı, enflasyonun düşük çıkmasının asıl sebebi budur'' dedi.
DEMİR: SON 30 YILIN EN BÜYÜK KRİZİNİ YAŞIYORUZ
Enflasyonun tarihi zirveye ulaştığını belirten Demir ''Son 30 yılın en büyük krizini yaşıyoruz. Üretici enflasyonu 2001 krizini ve 94 krizini geride bıraktı, enflasyon sarmalı içerisinde her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. İnsanlar fiyat artışı ve zamların azalmasından ümidini kesti, artık daha az artmasını talep ediyor'' diye konuştu.
2022 yılı mart ayı enflasyon verilerini ENAG: Yüzde 142,63 olarak açıklarken, TÜİK: Yüzde 61,14 olarak duyurmuştu.
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