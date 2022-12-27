TÜİK ilk kez iç göç nedenleri verisi paylaşılacak

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10.00'da ilk kez 'iç göç nedenlerine' dair verilerini sunacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 07:00
TÜİK ilk kez iç göç nedenleri verisi paylaşılacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaptığı yazılı açıklamayla, ilk kez 'göç etme nedeni' istatistiklerini paylaşacağını duyurdu. Veriler bugün '2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması'nın sonuçları ile birlikte yayımlanacak.

Devlet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) baz alınarak üretilen ülke içi göç bilgileri kapsamında, yapılan ilave çalışmalar neticesinde, 'Göç Etme Nedeni' bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretildiği belirtildi.


tüik İç göç 2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması

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