TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerinde, Türkiye nüfusunun %26,9'unu çocuk nüfusun oluşturduğunu duyurdu. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıkladığı verilerde çocukların Türkiye'deki nüfusu, hanedeki oranları ve eğitim durumlar ile ilgili bilgiler yayımladı.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN %26,9'UNU ÇOCUK NÜFUS OLUŞTURDU
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklar oluşturdu.
Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.
Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2021 yılında %26,9 oldu.
Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2025 yılında %26,6, 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.
Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080
TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI, AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDEN YÜKSEK
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2021 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,2 oldu.
AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; %23,9 ile İrlanda, %21,5 ile Fransa, %21,1 ile İsveç olduğu görüldü.
Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; %15,8 ile İtalya, %15,9 ile Malta, %16,5 ile Portekiz ve Almanya oldu.
Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,9 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.
Çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2021
ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL ŞANLIURFA OLDU
ADNKS sonuçlarına göre; illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %45,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %42,3 ile Şırnak ve %40,1 ile Ağrı izledi.
Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021
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