Son Dakika: TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 84.39 oldu.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.
Buna göre, enflasyon, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
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