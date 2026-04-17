TÜİK mart verilerini açıkladı: En çok hangi ülkenin vatandaşı Türkiye'den konut aldı?

TÜİK konut ve işyeri satış istatistikleri, Mart 2026’da toplam satışların yıllık bazda azaldığını ortaya koydu. İlk el satışlarda sınırlı artış görülürken, ikinci el satışlardaki düşüş dikkat çekti.

KONUT SATIŞLARINDA SINIRLI GERİLEME

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalarak 113 bin 367 oldu. Ocak-Mart döneminde ise toplam satışlar yüzde 0,3 düşüşle 349 bin 396 olarak kaydedildi.

İlk el konut satışları mart ayında yüzde 1,3 artarak 35 bin 725’e yükseldi. Aynı dönemde ikinci el konut satışları yüzde 3,6 azalışla 77 bin 642 oldu. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,5 olarak hesaplandı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Konut satışlarında finansman tarafında dikkat çeken bir artış yaşandı. İpotekli konut satışları Mart ayında yüzde 35,9 artarak 25 bin 978’e çıktı. Buna karşılık diğer konut satışları yüzde 9,6 azalarak 87 bin 389 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 olurken, diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ipotekli satışlar yüzde 31,5 artışla 71 bin 276’ya yükselirken, diğer satışlar yüzde 6,1 azalarak 278 bin 120’ye geriledi.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE DÜŞÜŞ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 1,8, ikinci el satışlar ise yüzde 6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise aylık bazda ilk el satışlar yüzde 9,6, ikinci el satışlar yüzde 5,5 düşüş gösterdi.

EN ÇOK HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞINA EV SATILDI?

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında yüzde 20 azalarak 1353 oldu. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 14,9 düşüşle 4 bin 165 olarak gerçekleşti.

Mart ayında yabancılara en fazla konut satışı 229 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, İran vatandaşları 130 ve Almanya vatandaşları 84 konutla sıralamada yer aldı.

İŞYERİ SATIŞLARINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Türkiye genelinde işyeri satışları mart ayında yıllık bazda yüzde 10,5 azalarak 13 bin 499 oldu. Ocak-mart döneminde ise satışlar yüzde 8,3 düşüşle 41 bin 835 olarak kaydedildi.

İlk el işyeri satışları mart ayında yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787’ye gerilerken, ikinci el işyeri satışları yüzde 12,3 düşüşle 9 bin 712 oldu.

İPOTEKLİ İŞYERİ SATIŞLARINDA ARTIŞ

İpotekli işyeri satışları mart ayında yüzde 60,1 artarak 698’e yükseldi. Buna karşılık diğer işyeri satışları yüzde 12,6 azalarak 12 bin 801 oldu. Ocak-mart döneminde ipotekli satışlar yüzde 64,7 artışla 1.966’ya çıkarken, diğer satışlar yüzde 10,2 azalarak 39 bin 869 oldu.

ARINDIRILMIŞ İŞYERİ VERİLERİ GERİLEDİ

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ilk el işyeri satışları yıllık bazda yüzde 8,3, ikinci el satışlar yüzde 14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise aylık bazda ilk el işyeri satışları yüzde 4,3, ikinci el satışlar yüzde 7,1 düşüş gösterdi.