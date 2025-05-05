TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklilerin dördüncü zam verisi belli oldu! İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. İşte ayrıntılar...

TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı: Memur ve emeklilerin dördüncü zam verisi belli oldu! İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.05.2025 - 10:20

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 37.86 oranında gerçekleşti.

DÖRDÜCÜ ZAM ORANI DA BELLİ OLDU

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak ayı verisi yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27, martta yüzde 2.46, nisanda yüzde 3 oldu.

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13.36 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. 

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12.29 zam yapılacak.

Enflasyon farkı ise yüzde 6.94 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için mayıs ve haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak.


Etiketler: #Memur #memur emeklileri #memur emeklisi #Emekli

İlgili Haberler

Görüntüler tepki çekmişti: Futbolcuyu darp eden polis memuruna soruşturma

Görüntüler tepki çekmişti: Futbolcuyu darp eden polis memuruna soruşturma
Yılmaz Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı

Yılmaz Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı
CHP'li Demir'den işçilerin mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesine ilişkin kanun teklifi

CHP'li Demir'den işçilerin mazeret izni hakkının memurlar ile eşitlenmesine ilişkin kanun teklifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler