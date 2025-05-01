Görüntüler tepki çekmişti: Futbolcuyu darp eden polis memuruna soruşturma

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde amatör ligde oynanan maç sonunda çıkan kavgaya ilişkin, tarafları ayırma ve olayları yatıştırma esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Görüntüler tepki çekmişti: Futbolcuyu darp eden polis memuruna soruşturma
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AA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 22:55

Valilikten yapılan açıklamada, Cizre'de dün Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off'a kalma mücadelesi veren Cizre Botan Spor ile Silopigücü Gençlik ve Spor takımları arasında yapılan maç sonunda her iki kulüp oyuncuları ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüştüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ta oynanan Amatör Lig Play-Off mücadelesinde Cizre Botanspor ile Silopigücü Gençlikspor arasında oynanan karşılaşmada, Silopigücü Gençlikspor'un maçın uzatma dakikalarında attığı golün ardından çıkan olaylarda, emniyet amiri Şuayip Öğdür'ün koruması futbolcuyu darp etmişti.

Çıkan arbede kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.


Etiketler: #polis #Polis memuru #saldırı

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