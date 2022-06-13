TÜİK nisan ayı perakende satış endekslerini açıkladı
Nisan ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.
TÜİK nisan ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,8 azaldı.
İÇECEK VE TÜTÜN SATIŞLARI YÜZDE 3,5 AZALDI
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 119,0 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 81,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 122,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 191,4 arttı.
PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 8,4 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,7 arttı.
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