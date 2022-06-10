TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet enflasyonunda rekor serisi sürdü
TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi, Nisan 2022 verilerini yayımladı. Veriler inşaat maliyetlerindeki enflasyonda rekor seviyelerin sürdüğünü gösterdi.
TÜİK verilerine gröe, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 106.60, aylık yüzde 6.12 arttı.
İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,12 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106.60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.47, işçilik endeksi yüzde 1.35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 13371 işçilik endeksi yüzde 43.75 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYETİ ARTIŞI DEVAM ETTİ
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 639, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103.46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.92, işçilik endeksi yüzde 1.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130.03, işçilik endeksi yüzde 43.52 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.27 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 610, işçilik endeksi yüzde 1.81 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 145.83, işçilik endeksi yüzde 44.61 arttı.
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