TÜİK Dış ticaret endekslerini yayımladı
TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi yüzde 13,3 arttı.
TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,6, yakıtlarda yüzde 78,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,0 OLDU
İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 39,4 ARTTI
İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,4 arttı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,2 GERÇEKLEŞTİ
İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 20,2 azaldı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,9 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mart ayında 144,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artarak, 2022 nisan ayında 161,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 nisan ayında 141,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,4 artarak, 2022 nisan ayında 162,3 oldu.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,3 OLDU
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mart ayında 109,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,3 artarak, 2022 Nisan ayında 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi 2022 Nisan ayında 107,3 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI NİSAN AYINDA 74,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Nisan ayında 91,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak, 2022 yılı Nisan ayında 74,1 oldu.
Video Haberler
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
- Adana'da 'çarşaf'lı infaz
- Beyoğlu'nda otelde yangın!
- Benzin ve otogaza bir zam daha geliyor!
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Yunanistan'dan 'haritalı' yanıt geldi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Bakanlık 'yeni adım' dedi, dolar yeniden fırladı