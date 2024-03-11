TÜİK: Ocakta perakende satış hacmi arttı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:29

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2024 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6,0 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 arttı.