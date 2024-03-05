TÜİK verilerinin ardından TCMB'den gıda, hizmet ve enerji vurgusu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:53

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:53

Merkez Bankası (TCMB), dün yayınlanan şubat ayı enflasyon verilerinin ardından aylık fiyat gelişmeleri ile ilgili raporunu yayımladı.

TÜİK'e göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu verilerin ardından TCMB fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde gıda, enerji ve hizmet grubuna dikkat çekti.

GIDA, HİZMET, ENERJİ VURGUSU

Merkez'in raporunda öne çıkan değerlendirmeler şöyle oldu:

Yıllık enflasyon, hizmet sektöründe belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda yükselmiştir. Aylık bazda ise gıda ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkmıştır.

Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olmuştur.

Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiştir.

Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir.



