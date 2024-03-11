TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 63,5 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:24
TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 63,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.

Toplam cironun alt  ayrıntılarına bakıldığında; ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.

TOPLAM CIRO AYLIK YÜZDE 5,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aylık yüzde 5,1 arttı.

Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.


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